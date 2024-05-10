Атака росіян на Харківщину: Міноборони України зробило заяву про ситуацію

ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога.

У п'ятницю, 10 травня, приблизно о 5 ранку росіяни зробили спробу прориву української лінії оборони в Харківській області. Ворог намагався наступати під прикриттям бронетехніки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України. Там зазначили, що станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Також зазначається, що для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. В Міноборони висловило подяку кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість та хоробрість для захисту наших позицій.

Вовчанськ на мапі

Нагадаємо, джерела "Телеграфа" також підтверджують дані про активізацію росіян на Харківському напрямку. Повідомляється про серйозні бої. Російські ДРГ намагаються зайти на цю ділянку.