В РНБО прокоментували ситуацію на Харківщині і оцінили загрозу для обласного центру

У мережі вже почали поширювати вкиди

Росіяни мають ресурси для активізації дій у прикордонних районах Харківської області. Проте ворог не здатен захопити Харків.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.Він підкреслив, що Сили оборони контролюють ситуацію.

"Ці дії прогнозовані. Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні, про що раніше говорили", — зазначив Коваленко.

Водночас він підкреслив, що важливо не плутати це зі здатністю ворога захопити Харків. За його словами, росіяни такої можливості не мають. Крім того, він попередив, що зараз буде багато вкидів на цю тему.

Варто зазначити, що у п'ятницю, 10 травня, у мережі з'явилася інформація про нібито загострення ситуації у напрямку міста Вовчанськ Харківської області. У російських пропагандистських пабліках вже почали поширювати інформацію про нібито захоплення одного з населених пунктів на кордоні Харківщини з РФ.

Вовчанськ на мапі

Варто зазначити, що, за інформацією українських військових, російські ДРГ намагаються зайти на Харківському напрямку. Джерела "Телеграфу" підтверджують дані про активізацію росіян на цій ділянці, повідомляється про серйозні бої.

Важливо розуміти, що про спроби наступу росіян в травні-червні попереджали давно. За даними "Телеграфу", готується наступ не лише на Донбасі, а й в Харківській та Сумській областях. Сили оборони України знають про це і підготувались.

Нагадаємо, російські терористи в ніч на 10 травня вдарили по Харкову балістичними ракетами, попередньо – С-300 з території тимчасово контрольованої терористичним режимом Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждала одна людина.