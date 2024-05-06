РФ залучила до чотирьох бригад для прориву: в ЗСУ розповіли, де наступають окупанти (карта)

У ЗСУ розповіли "Телеграфу", де росіяни намагаються розвинути наступ.

Запеклі бої нині тривають на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області. Росіяни намагаються пробитися до двох ключових міст, задіявши чимало ресурсів.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Противник на цих напрямках залучив сили до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. В цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг", – наголосив Назар Волошин.

Речник зазначив: для посилення оборони на цих напрямках та заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність.

Карта DeepStateMap

Водночас на тлі інформації про активні дії росіян на Покровському напрямку, в соціальних мережах та деяких медіа Донеччини була поширена інформація з порадою для цивільних утриматися від поїздок однією з ключових трас Покровськ – Мирноград – Костянтинівка – її від населеного пункту Очеретине, де минулого тижня вдалося закріпитися окупантам, відділяє приблизно 19 кілометрів.

Та поки що офіційно подібний рекомендацій ані від органів місцевого самоврядуванні, ані від Сил оборони не надходило.

"Місцеві органи влади і самоврядування, ВЦА за рекомендацією Сил оборони можуть рекомендувати (утриматися від руху трасою – Ред.), але в разі бойових дій військові поставлять блокпост, і там буде заборонено пересуватися", – зазначив Назар Волошин.

Карта DeepStateMap

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко висловив думку, що кінець травня може бути критичним для ЗСУ.