РФ задействовала до четырех бригад для прорыва: в ВСУ рассказали, где наступают оккупанты (карта)

В ВСУ рассказали "Телеграфу", где россияне пытаются развить наступление.

Ожесточенные бои сейчас продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области. Россияне пытаются пробиться в два ключевых города, задействовав немало ресурсов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Противник на этих направлениях задействовал силы до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Кураховому. В целом на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог", — подчеркнул Назар Волошин.

Спикер отметил: для усиления обороны на этих направлениях и замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших свою боеспособность.

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В то же время на фоне информации об активных действиях россиян на Покровском направлении, в социальных сетях и некоторых медиа Донетчины была распространена информация с советом для гражданских воздержаться от поездок по одной из ключевых трасс Покровск – Мирноград – Константиновка – ее от населенного пункта Очеретино, где на прошлой неделе удалось закрепиться оккупантам, отделяет примерно 19 километров.

Но пока официально подобных рекомендаций ни от органов местного самоуправления, ни от Сил обороны не поступало.

"Местные органы власти и самоуправления, военно-гражданские администрации по рекомендации Сил обороны могут рекомендовать (воздержаться от движения по трассе – Ред.), но в случае боевых действий военные поставят блокпост, и там будет запрещено передвигаться", – отметил Назар Волошин.

Карта DeepStateMap

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко выразил мнение, что конец мая может быть критическим для ВСУ.