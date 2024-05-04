Россияне прощупывают фронт и стягивают резервы: в ВСУ рассказали о ситуации вокруг Часового Яра (карта)

Данный участок один из самых горячих

Оккупанты стягивают силы на направлении города Часов Яр. Хотя в настоящее время оккупанты не смогли туда войти, однако для них важно захватить его до того, как ВСУ получат нужное количество оружия, чтобы сделать подобные попытки невозможными.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин в комментарии "Интерфакс-Украина". По его словам, самыми горячими точками сейчас являются Часов Яр и Ивановское.

"На этом направлении враг пытается нащупать участки фронта, где, по его мнению, он сможет развить успех, и стягивает туда дополнительные войска и резервы для продвижения линии фронта. Противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск", — сказал он.

Также Волошин отметил, что противник пытается вернуть Клещиевку под свой контроль. Продвижения враг не имеет, а его усилия были остановлены.

При этом он подчеркнул, что россияне хотят захватить Часов Яр до того, как украинские военные получат западную помощь и смогут устранить дефицит боеприпасов. Вместе с тем представитель ОСГВ "Хортица" уточнил, что оккупационная армия в город не входила, хотя пропаганда неоднократно делала подобные вбросы.

"Никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел, вражеской российской армии в городе нет", — сказал Волошин, но добавил, что противник пытается обойти город через соседние Богдановку и Ивановское.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что ВСУ успешно обороняют Часов Яр, но его падение это вопрос времени. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и добавил, что город могут просто сровнять с землей.