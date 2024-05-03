Украине не хватает вооружений и боеприпасов, а россияне готовы бросить на смерть сотни и тысячи солдат

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины удачно обороняют Часов Яр на Донбассе, его падение – это дело времени. Город могут разбомбить до основания, как Авдеевку, а захват российскими террористами этого населенного пункта откроет им путь на последние крупные города Донецкой области.

Об этом сказал в интервью изданию The Economist представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, Часов Яр падет не сегодня, не завтра, все зависит от резервов и запасов Украины.

Террористы с 2022 года декларируют свою "задачу" захватить Луганскую и Донецкую области. Кроме того, над российскими генералами "дамокловым мечом" висит приказ взять хоть что-то к российскому "Дню победы" 9 мая – или хотя бы к визиту российского диктатора Владимира Путина в Пекин, который произойдет неделей позже.

Проблема Украины, с другой стороны, довольно проста – мало вооружения. Российские террористы это знают, а Киев неоднократно публично говорил, что май и июнь будут для Украины тяжелыми месяцами. К тому же, российская армия – уже не тот громоздкий механизм, который начинал войну в 2022 году, сейчас они имеют четкое планирование и единое командование.

Как уже писал "Телеграф", российские террористы недаром нацелились на Часов Яр в Донецкой области и готовы нести огромные потери в попытке оккупировать город. Террористы бросают в бой толпы солдат и много техники, однако дополнительные поставки военной помощи могут позволить отстоять город, поскольку его падение приведет к неприятным последствиям.