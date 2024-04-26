Битва за Часов Яр: чем грозит Украине падение этого города

Бои за сам Часов Яр будут длительными и жестокими

Российские террористы недаром нацелились на Часов Яр в Донецкой области и готовы нести огромные потери в попытке оккупировать город. Террористы бросают в бой толпы солдат и много техники, однако дополнительные поставки военной помощи могут позволить отстоять город, поскольку его падение приведет к неприятным последствиям.

Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что за Часов Яром находится ряд городов, имеющих большое значение для Украины на восточном театре боевых действий.

Краматорск, Славянск, Покровск и другие – это не просто важные оборонные бастионы, но и места, где проживают сотни тысяч гражданских. Кроме того, там расположены важные оборонные и промышленные предприятия, производящие оружие.

"Если Часов Яр упадет, некоторые из этих населенных пунктов окажутся в пределах досягаемости российской артиллерии. Россия неоднократно демонстрировала, что она может сделать, когда населенный пункт попадает в зону досягаемости его оружия – уничтожить местную промышленность, разрушить критическую инфраструктуру и сделать некогда мирные города непригодными для жизни", – пишет газета.

Российский контроль над Часов Яром поставил бы под угрозу Константиновку. Это – главный узел снабжения ВСУ на востоке и расположен недалеко от Временного Яра. Железная дорога Константиновки является "хребтом украинских поставок и поддержки", резюмирует издание. Поэтому бои за сам Часов Яр будут длительными и жестокими.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне могут усилить атаки на фронте. В ISW объяснили, при чем здесь помощь от США. Также мы писали о том, удастся ли российским оккупантам захватить Часов Яр до 9 мая и какие последствия это будет иметь для Украины. Эксперты объяснили, в чем важность населенного пункта для ВСУ.