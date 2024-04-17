"Это какой-то сюрреализм": в ВСУ рассказали, как живет под обстрелами Часов Яр и что с атаками россиян

Горожане удивляют защитников тем, как живут под обстрелами

Российские оккупанты, пытающиеся захватить Часов Яр и протиснуться дальше, терпят неудачу. Город, несмотря на плотные обстрелы, продолжает жить в сюрреалистических условиях.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал военнослужащий Кирилл Сазонов. Он рассказал, что в небольшом городе, где сейчас проживает около 700 человек, работает даже продуктовый магазин.

"В Часике (Часов Яр — ред.) работает один продуктовый магазин. Под обстрелами хозяин этого магазина затягивает коробки с продуктами, что-то торгует. Нам магазин не нужен. А так, местные туда ходят. То есть, город как-то живет в таких… ну, это фантасмагория, некий сюрреализм", — рассказывает военнослужащий.

Как ситуация в Часовом Яру

Кирилл Сазонов рассказал, что украинские защитники разбили штурмовые бригады россиян и не дали им закрепиться в городе. Но оккупанты продолжают атаковать Часов Яр с воздуха.

"На самом деле очень тяжело, но все группы врага, которые прорывались в город, уничтожены. Никого нет. Нигде они не закрепились, но с воздуха они действительно много ударов наносят и вчера "Град" прилетал, и FPV-дроны летают. То есть очень плотно они работают", — рассказывает Сазонов.

Он добавляет, что из-за обстрелов передвигаться по городу можно только бегом и часто, не поднимая даже головы.

"Такое бывает, что ты выехал из Часового Яра на Константиновку в сутки вернулся, а той улицы, по которой ты ехал, уже нет, уже она разрушена. Очень плотно они прессуют, очень активно", — рассказывает военнослужащий.

Он также добавил, что город живет в каких-то сюрреалистических условиях, ведь есть люди, которые оставляют в нем, несмотря на ежедневные обстрелы.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты продолжают наибольшее количество усилий и атак сосредоточиваться на Донбассе. Более плотно атакуют Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления.