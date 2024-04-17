"Це якийсь сюрреалізм": у ЗСУ розповіли, як живе під обстрілами Часів Яр і що з атаками росіян

Містяни дивують захисників тим, як живуть під обстрілами

Російські окупанти, які намагаються захопити Часів Яр та протиснутись далі, зазнають невдач. Місто, попри щільні обстріли, продовжує жити у сюрреалістичних умовах.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів військовослужбовець Кирило Сазонов. Він розповів, що у невеличкому місті, де зараз мешкає близько 700 людей, працює навіть продуктовий магазин.

"В Часіку (Часів Яр — ред.) працює один продуктовий магазин. Під обстрілами господар цього магазину затягує коробки з продуктами, щось торгує. Нам магазин не потрібен. А так, місцеві туди ходять. Тобто, місто якось живе в таких… ну, це фантасмагорія, якийсь сюрреалізм", — розповідає військовослужбовець.

Як ситуація у Часовому Яру

Кирило Сазонов розповів також, що українські захисники розбили штурмові бригади росіян та не дали їм закріпитись у місті. Але окупанти продовжують атакувати Часів Яр з повітря.

"Насправді дуже важко, але всі групи ворога, які проривались в місто, знищені. Нікого нема. Ніде вони не закріпились, але з повітря вони насправді багато ударів завдають і вчора "Град" прилітав, і FPV-дрони літають. Тобто дуже щільно вони працюють", — розповідає Сазонов.

Він додає, що через обстріли пересуватись містом можна лише бігом і часто, не підіймаючи навіть голови.

"Таке буває, що ти виїхав з Часового Яру на Костянтинівку за добу повернувся, а тої вулиці, по якій ти їхав, вже немає, вже вона зруйнована Дуже щільно вони пресують, дуже активно", — розповідає військовослужбовець.

Він також додав, що місто живе у якихось сюрреалістичних умовах, адже є люди, які залишають у ньому попри щоденні обстріли.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти продовжують найбільшу кількість зусиль та атак зосереджувати на Донеччині. Щільніше атакують Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.