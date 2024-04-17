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"Це якийсь сюрреалізм": у ЗСУ розповіли, як живе під обстрілами Часів Яр і що з атаками росіян

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
У Часовому Яру живе менше тисячі людей Новина оновлена 17 квітня 2024, 13:02
У Часовому Яру живе менше тисячі людей. Фото Колаж "Телеграфу"

Містяни дивують захисників тим, як живуть під обстрілами

Російські окупанти, які намагаються захопити Часів Яр та протиснутись далі, зазнають невдач. Місто, попри щільні обстріли, продовжує жити у сюрреалістичних умовах.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів військовослужбовець Кирило Сазонов. Він розповів, що у невеличкому місті, де зараз мешкає близько 700 людей, працює навіть продуктовий магазин.

"В Часіку (Часів Яр — ред.) працює один продуктовий магазин. Під обстрілами господар цього магазину затягує коробки з продуктами, щось торгує. Нам магазин не потрібен. А так, місцеві туди ходять. Тобто, місто якось живе в таких… ну, це фантасмагорія, якийсь сюрреалізм", — розповідає військовослужбовець.

Як ситуація у Часовому Яру

Кирило Сазонов розповів також, що українські захисники розбили штурмові бригади росіян та не дали їм закріпитись у місті. Але окупанти продовжують атакувати Часів Яр з повітря.

"Насправді дуже важко, але всі групи ворога, які проривались в місто, знищені. Нікого нема. Ніде вони не закріпились, але з повітря вони насправді багато ударів завдають і вчора "Град" прилітав, і FPV-дрони літають. Тобто дуже щільно вони працюють", — розповідає Сазонов.

Він додає, що через обстріли пересуватись містом можна лише бігом і часто, не підіймаючи навіть голови.

"Таке буває, що ти виїхав з Часового Яру на Костянтинівку за добу повернувся, а тої вулиці, по якій ти їхав, вже немає, вже вона зруйнована Дуже щільно вони пресують, дуже активно", — розповідає військовослужбовець.

Він також додав, що місто живе у якихось сюрреалістичних умовах, адже є люди, які залишають у ньому попри щоденні обстріли.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти продовжують найбільшу кількість зусиль та атак зосереджувати на Донеччині. Щільніше атакують Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

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#Україна #Росія #Війна #Часів Яр