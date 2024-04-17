Росіяни агресивно штурмують три напрямки: що відбувається на фронті (карти)

Ворог намагається просунутись далі

Триває 784 день повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України. Російські окупанти продовжують найбільшу кількість зусиль та атак зосереджувати на Донеччині.

Найактивнішими за минулу добу виявились Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що по всій лінії фронту протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Так лише на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок на мапі Deep State

На Лиманському напрямку росіяни 9 разів атакували позиції наших захисників в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

Лиманський напрямок на мапі Deep State

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Оріхівський напрямок на мапі Deep State

Оріхівський напрямок на мапі Deep State

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Херсонський напрямок на мапі Deep State

Водночас, як додає Генштаб, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього могла бути уражена батарея російського зенітно-ракетного комплексу С-400.