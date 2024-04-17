"Спекотна" ніч у Криму": окупантам прилетів сюрприз по важливій техніці (супутникові фото)

На супутникових знімках показали попереднє місце одного з прильотів

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього могла бути уражена батарея російського зенітно-ракетного комплексу С-400.

Відповідну інформацію було опубліковано в одному з Telegram-каналів. Зазначається, що вибухи були у Джанкої.

У паблік також були оприлюднені фотографії з супутника, на яких видно місце прильоту.

На першому фото показано попереднє місце одного з прильотів цієї ночі.

На другому, а також третьому знімку із супутника – батарея С-400 на місці прильоту. Однак важливо додати, що офіційної інформації щодо поразки ЗРК на цей час немає.

Зазначимо, що в ніч на 17 квітня в Джанкої сталася низка вибухів. Місцеві жителі у соцмережах повідомили, що в районі військового аеродрому сталася пожежа. Також у деяких будинках неподалік аеродрому вилетіли шибки. Про це пише "Кримський вітер".

Натомість було опубліковано супутникові фото, на яких зафіксовано шість вогнищ потужних пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 квітня у Криму під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Партизани "Атеш" тоді повідомили про ймовірне потрапляння до частини 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі.