"Жаркая" ночь в Крыму": оккупантам прилетел сюрприз по важной технике (спутниковые фото)

На спутниковых снимках показали предварительное место одного из прилетов

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 17 апреля прогремели мощные взрывы. В результате могла быть поражена батарея российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

Соответствующая информация была опубликована в одном из Telegram-каналов. Отмечается, что взрывы были в Джанкое.

В паблике также были обнародованы фотографии со спутника, на которых видно место прилета.

На первом фото показано предварительное место одного из прилетов этой ночью.

На втором, а также третьем снимке со спутника — батарея С-400 на месте прилета. Однако важно добавить, что официальной информации по поводу поражения ЗРК на данный момент нет.

Отметим, что в ночь на 17 апреля в Джанкое произошел ряд взрывов. Местные жители в соцсетях сообщили, что в районе военного аэродрома случился пожар. Также в некоторых домах неподалеку от аэродрома вылетели стекла. Об этом пишет "Крымский ветер".

Вместе с тем были опубликованы спутниковые фото, на которых зафиксированы шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 апреля в Крыму во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы. Партизаны "Атеш" тогда сообщили о вероятном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.