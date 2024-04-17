Мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Джанкое: возник сильный пожар (видео)

Известно, что вблизи Джанкоя находится военный аэродром российских террористов.

Во временно оккупированном российскими террористами городе Джанкой, расположенном на севере Крыма, ночью 17 апреля прогремели мощные взрывы. После них на месте удара начался очень сильный пожар.

Об этом пишут российские СМИ, публикующие видео с места событий. Местные жители в чатах пишут, что взрывы прогремели в районе местного военного аэродрома, они были очень мощными и произошли до объявления воздушной тревоги.

Официально российская оккупационная "власть" в Крыму не сообщала об инциденте. Однако на опубликованных видео виден очень мощный пожар, бушующий на месте попадания. Украина также никак не комментировала взрывы в Джанкое.

Известно, что вблизи Джанкоя находится военный аэродром, на котором расположен вертолетный полк российских террористов. Вероятно, мишенью удара мог стать именно этот полк в составе трех эскадрилий.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 15 апреля, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы во время воздушной тревоги. По захватчикам был нанесен ракетный удар. Тревога продолжалась около двух часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Западе подробно расписали, как и когда ВСУ могут взорвать Крымский мост.