"Остался один неудачник": почти весь Черноморский флот России сбежал из Крыма

Часть кораблей ЧФ РФ еще остаются в Крыму

Черноморский флот России почти в полном составе покинул временно оккупированный Крым. Там остался только один корабль, считающийся носителем крылатых ракет.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что основной силой россиян в Крыму был флот.

"Сейчас он фактически едва ли не в полном составе Крым покинул. Я имею в виду, что большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет, фактически все перебазированы, кроме одного неудачника, до сих пор не запустившего ни одной ракеты, хотя и считается носителем крылатых ракет. Это я о "Циклоне" сейчас", — рассказал Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил отметил, что также были перебазированы основные боевые единицы флота РФ. Однако, по его словам, некоторые корабли ЧФ РФ остаются в Крыму.

"Можно сказать, что там оставили если не тех, кого не жалко, то тех, кого, пожалуй, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске. Конечно, там остается некоторый состав кораблей, но самые ценные активы выведены", – резюмировал он.

Следует отметить, что по данным Военно-морских сил ВСУ, по состоянию на утро 31 марта в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствовали. А в Средиземном море находился 1 вражеский корабль – носитель крылатых ракет "Калибр".

Напомним, что Силы обороны нашего государства с начала полномасштабного вторжения России в Украину потопили уже 21 вражеских судна. Самое громкое уничтожение крейсера "Москва", но в этом списке есть и другие довольно известные имена.