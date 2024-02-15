Беспомощный, но все еще опасный: обозреватель оценил состояние Черноморского флота РФ

Сейчас российский флот способен только на ракетные атаки по Украине.

Российский Черноморский флот сейчас на 90% потерял свой функционал – например, он уже не может полноценно прикрывать побережье от десанта, поскольку многие корабли уничтожены. Но он все еще продолжает оставаться опасным, так как на плаву остаются корабли-ракетоносцы.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ. Он напомнил, что украинские морские беспилотники изрядно проредили корабельный состав ЧФ РФ, поэтому оставшимся кораблям нужно бояться атак дронов.

"Я думаю, что каждый корабль в любом месте, в любое время должен бояться ударов этих систем, этих аппаратов. Поскольку это новое слово в морских боях и битвах. Попытки взорвать господство РФ на Черном море. Оно подорвано уже, потому что с помощью этих дронов удалось загнать основные ракетные корабли РФ в Новороссийск", — отметил он.

Кроме того, добавил Попович, сейчас российские корабли не могут выполнять ряд своих прямых функций, если не считать попытки ракетных атак по Украине. Украинские спецназовцы неоднократно проводили высадки в Крыму и российский флот ни разу не смог помешать этим операциям.

"Фактически Черноморский флот сейчас на 90% дисфункционален. Да, он представляет опасность, основные его ударные возможности сохранились — ракетоносцы еще есть. Ни один из ракетоносцев не был выведен из строя так, чтобы он не мог полностью обстреливать территорию Украины ракетами", — резюмировал военный обозреватель.

Напомним, ранним утром 14 февраля жители оккупированного Крыма услышали мощные взрывы и увидели пожар в море. Впоследствии стало известно, что это была операция Главного управления разведки. Она оказалась успешной и отправила ко дну очередной "российский военный корабль". Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил уничтожение ИДК "Цезарь Куников".

Как сообщал "Телеграф", спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал уничтожение "Цезаря Куникова" цитатой президента РФ Владимира Путина: "она утонула". По словам спикера ВМС ВСУ после уничтожения очередного судна РФ в Черном море, "в строю" остаются всего пять единиц из 13 кораблей Черноморского флота.

"Цезарь Куников" стал четвертым крупным десантным кораблем проекта 775, нашедшим свою могилу на дне Черного моря. До него кормить рыб отправились "Саратов" и "Новочеркасск", "Минск" выгорел в доке после попадания ракеты, а "Оленегорский горняк" до сих пор ремонтируется после "знакомства" с морским дроном возле Новороссийска.