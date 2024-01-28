Атаки на российский флот могут больше не работать? Командующих ВМС Украины предупредил об угрозе

Предыдущие методы нападения могут больше не работать

В ВМС предупредили, что будущие атаки Украины на российский флот могут больше не давать результатов. Россияне адаптируются.

Об этом омандующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Sky News. Он объяснил, что морская война преследует две цели — помешать российскому флоту атаковать Украину и дать кораблям возможность зайти в украинские порты.

Но поскольку полномасштабное вторжение длится уже третий год, он предупредил, что предыдущие методы нападения могут больше не работать.

"Враг адаптируется, и мы тоже должны адаптироваться. Современная война — это война технологий. Кто победит в технологическом смысле, тот и победит", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Украины есть шанс получить целых 2 мощных фрегата. Неижпапа говорит, что ВМС были бы рады принять их.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 26 декабря во временно оккупированной российскими террористами Феодосии в Крыму произошел очень сильный взрыв. Непосредственно сам момент взрыва и последовавшая за этим сверхмощная детонация были сняты жителями города.