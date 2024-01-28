Атаки на російський флот можуть більше не працювати? Командувачів ВМС України попередив про загрозу

Попередні методи нападу можуть більше не працювати

У ВМС попередили, що майбутні атаки України на російський флот можуть більше не давати результатів. Росіяни адаптуються.

Про це віце-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Sky News. Він пояснив, що морська війна має дві цілі — завадити російському флоту атакувати Україну та дати кораблям можливість зайти в українські порти.

Але оскільки повномасштабне вторгнення триває вже третій рік, він попередив, що попередні методи нападу можуть не працювати.

"Ворог адаптується, і ми теж повинні адаптуватися. Сучасна війна — це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і переможе", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна має шанс отримати цілих 2 потужні фрегати. Неїжпапа каже, що ВМС були б раді прийняти їх.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 26 грудня під час тимчасово окупованої російськими терористами Феодосії в Криму стався дуже сильний вибух. Безпосередньо сам момент вибуху і надпотужна детонація, що послідувала за цим, були зняті жителями міста.