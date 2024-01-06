У Криму знову масштабні вибухи: що потрапило під удари українських військових

Біля Севастополя та Євпаторії нарахували десятки вибухів

У тимчасово окупованому росіянами Криму у ніч з 5 на 6 січня вчергове лунали потужні вибухи. Попередньо, під удар потрапив військовий аеродром російських терористів "Саки", який знаходиться у Новофедорівці біля Севастополя.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Кримський вітер". На аеродромі, за даними каналу, розміщений 43-й винищувальний авіаполк російських терористів.

"43-й винищувальний авіаційний полк служить основою авіаційного угруповання, що підтримує російські війська на півдні України. На озброєнні — бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30", – сказано у повідомленні.

Окрім того, під удар потрапив військовий аеродром поблизу Євпаторії – там чули щонайменше п'ять вибухів. У селі Михайлівка поблизу аеродрому уламки впали на приватний будинок, він згорів.

Російське міністерство оборони тим часом вже традиційно збрехало, що російська ППО нібито перехопила та знищила "чотири керовані авіаційні ракети". Жодних доказів перехоплення наведено не було, та й вибухів було чутно значно більше, ніж заявили російські окупанти.

Раніше "Телеграф" писав, що під час атаки на тимчасово окупований Крим 4 січня було пошкоджено військову частину ППО неподалік Євпаторії. Стверджується, що удар на півострові нібито коригував літак НАТО.

У мережі з’явилася інформація нібито начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов загинув внаслідок ударів по військових об’єктах у Криму. Ніби він перебував у командному пункті, який був атакований 4 січня.