"Привіт окупантам у Криму": в ЗСУ підтвердили приліт по командному пункту росіян

Окупаційна влада заявляє, що атака на півострів нібито була найбільш масованою за останній час

Під час сьогоднішньої атаки на тимчасово окупований Крим було пошкоджено військову частину ППО неподалік Євпаторії. Стверджується, що удар на півострові нібито коригував літак НАТО.

Інформацію про влучення підтвердили у ЗСУ. Очевидці повідомляють, що у бік військової частини безперервно їдуть швидкі допомоги.

"Сьогодні близько 15:00 ЗСУ вдарили по командному пункту з’єднання російських окупаційних військ біля Севастополя", — повідомляє Стратком ЗСУ.

У ГУР МО України також прокоментували вибухи у Криму. У відомстві лаконічно повідомили, що робота продовжується і подробиці зараз розголошувати не можна.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі. Йдеться про те, що українські Сили оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати та поділитися ними, це обов’язково буде зроблено", — заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук нагадав окупантам, як вони раділи нібито знищенню "бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ". Він заявив, що чекає такого ж звіту про поразку власних військових цілей та опублікував відео роботи російської ППО.

"2-го січня міністерство брехні РФ відзвітувало про поразку російськими ракетами "бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного і ще дев’ятьма генералами ЗСУ". Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня та ще раз дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", — написав Олещук.

На відео, яке він опублікував, видно, що російська ППО збила одну ціль у повітрі, але друга ракета прилетіла в ціль.

За інформацією моніторингової групи "Кримський вітер", під обстріл потрапила військова частина, в якій базувалися сили ППО. Вона розташована біля села Уютне Сацького району. Після цього окупанти на півострові включили потужну систему РЕБ у районі анексованого Севастополя, через що почалися збої з GPS та іншою навігацією.

Також "Кримський вітер" стверджує, що атаку Сил оборони України у Криму нібито коригував американський Boeing P-8A Poseidon.

"За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, у повітряному просторі біля узбережжя Румунії продовжує розвідку американський літак Boeing P-8A Poseidon. Він злетів з авіабази Сигонелла НАТО на Сицилії", — пише моніторингова група.

Водночас так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв нічого не повідомив про попадання по військовим. Він заявив, що нібито російська ППО відбила "наймасовішу за останній час" атаку на Севастополь. У його зведенні сказано, що уламки збитих ракет впали на житлові будинки або поруч із ними, є постраждалий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна не могла обстрілювати Бєлгород — ракети б просто не долетіли. Експерт розповів, хто може стояти за атаками на російське місто.