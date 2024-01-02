Френдліфаєр? У окупованому Криму російська ППО підбила Су-35 – ЗМІ

Нажаль, підбитий літак не впав

У тимчасово окупованому російськими терористами Криму, схоже, сталося щось на кшталт "дружнього вогню". Російська система ППО С-400 відстрілялася по російському ж винищувачу Су-35.

Про це повідомляє канал "Крымский ветер". За даними каналу, "френдліфаєр" стався поблизу Джанкоя.

"Як повідомляє наше джерело, під Красноперекопськом російський ЗРК С-400 відпрацював по російському Су-35. Наразі літак втрачає висоту над Азовським морем", – написав канал.

Пізніше повідомлення було уточнене – нажаль, підбитий Су-35 не впав, а примудрився сісти на аеродром. Тепер знищенням літака займуться українські партизани на півострові.

Нагадаємо, у грудні російські терористи за три доби втратили п'ять літаків в українському небі: багатоцільовий Су-30 та чотири бомбардувальники Су-34. Блискучі операції були проведені Повітряними силами ЗСУ на Херсонському, Маріупольському та Одеському напрямку.

Раніше "Телеграф" писав, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що кількість літаків Су-34 у РФ стрімко зменшується. І річ не тільки в тому, що Україна їх збиває.