Френдлифайер? В оккупированном Крыму российская ПВО подбила Су-35 – СМИ
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К сожалению, подбитый самолет не упал
Во временно оккупированном российскими террористами Крыму, похоже, произошло нечто вроде "дружественного огня". Российская система ПВО С-400 отстрелялась по российскому же истребителю Су-35.
Об этом сообщает канал "Крымский ветер". По данным канала, "френдлифайер" произошел вблизи Джанкоя.
"Как сообщает наш источник, под Красноперекопском российский ЗРК С-400 отработал по российскому Су-35. Пока самолет теряет высоту над Азовским морем", – написал канал.
Позднее сообщение было уточнено – к сожалению, подбитый Су-35 не упал, а умудрился сесть на аэродром. Теперь уничтожением самолета займутся украинские партизаны на полуострове.
Напомним, в декабре российские террористы за трое суток потеряли пять самолетов в украинском небе: многоцелевой Су-30 и четыре бомбардировщика Су-34. Блестящие операции были проведены Воздушными силами ВСУ на Херсонском, Мариупольском и Одесском направлениях.
Ранее "Телеграф" писал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что количество самолетов Су-34 в РФ стремительно уменьшается. И дело не только в том, что Украина их сбивает.