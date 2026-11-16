Появилось фото Крымского моста после атаки. Россияне пытаются скрыть повреждения и ноют (фото и видео)

В Керчи развернули оперативный штаб и привлекли службы для ликвидации последствий

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Утром 16 ноября 2026 года движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об украинском ударе и ограничении проезда ориентировочно до середины дня.

Обновлено. Telegram-канал "Крымский ветер" публикует фото Крымского моста после атаки. Арка автомобильного моста (ближняя на фото) заметно изменила наклон. Удар по арке моста был нанесен в 5:38.

Повреждена арка Крымского моста. Фото: t.me/Crimeanwind

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При этом россияне публикуют старое фото моста, чтобы доказать, что он якобы не получил повреждений.

Фейковое фото, которое в РФ распространяют, чтобы скрыть повреждения на Крымском мосту

"Со стороны Азовского моря параллельно основному мосту построен еще один технический мост в виде насыпи — фото мы публиковали еще в феврале 2025 года. Этого сооружения нет на якобы сегодняшнем фото. Также не видно построенных на мосту башен с установленными на них ЗРПК "Панцирь" (второе фото)", — объясняет "Крымский ветер".

Россия лжет о последствиях ударов. Фото: t.me/Crimeanwind

Оккупационные "власти" Крыма заявили, что мост якобы должны открыть "к середине дня". Однако россияне не очень верят.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева. При этом жителей оккупированного Крыма просят не выезжать в сторону Краснодарского края, "пока не появится официальная информация о ситуации на Крымском мосту".

О заявлении Аксенова сообщила ASTRA. Он также направил водителей к информации о паромном сообщении между Крымом и портом "Кавказ".

"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий привлечены все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб", — заявил Аксенов.

Аксенов объявил об ограничении проезда ориентировочно до середины дня

Предыдущие атаки на Крымский мост

Первой атаке мост подвергся 8 октября 2022 года. Взрыв повредил четыре автомобильных пролета и железнодорожную часть. Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впоследствии рассказал, что операцию готовили более полугода, а взрывчатку на мост доставили грузовиком.

В июле 2023 года украинские спецслужбы атаковали мост морскими дронами. После этого Россия установила на подступах к переправе дополнительные заграждения и способы противодействия беспилотникам.

В июне 2025 года СБУ провела операцию против подводной части моста. По данным службы, у его опор активировали 1100 килограммов взрывчатки, заранее доставленной под воду. После предварительных атак Россия усилила проверки транспорта, развернула на воде многоуровневую защиту от надводных и подводных дронов, а с воздуха привлекла противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.

Когда построили мост и зачем он России

Крымский мост протяженностью 19 километров соединяет оккупированный полуостров с территорией России. Его строительство началось в 2016 году: автомобильную часть открыли в 2018-м, пассажирские железнодорожные перевозки – в 2019-м, грузовые – в 2020-м.

С момента открытия Россия использовала мост для военных задач – перевозку техники, боеприпасов и личного состава. Переправа предоставила ей прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом и дополнительный маршрут для поддержки своей военной группировки.

"Этот мост имеет стратегическое значение для России. Это личный проект Путина. О нем он мечтал очень давно, еще до начала этой оккупации Крыма", – объяснял военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

Как сообщал "Телеграф", лидер крымских татар Мустафа Джемилев считает, что с разрушением Крымского моста лучше не торопиться. Он объяснил свое мнение.