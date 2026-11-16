З'явилося фото Кримського моста після атаки. Росіяни намагаються приховати пошкодження та ниють (фото і відео)

У Керчі розгорнули оперативний штаб і залучили служби для ліквідації наслідків

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Уранці 16 листопада 2026 року рух транспорту Кримським мостом перекрили. Призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про український удар та обмеження проїзду орієнтовно до середини дня.

Оновлено. Telegram-канал "Крымский ветер" публікує фото Кримського мосту після атаки. Арка автомобільного мосту (ближня на фото) помітно змінила нахил. Удару по арці мосту було завдано о 5:38.

Пошкоджено арку Кримського моста. Фото: t.me/Crimeanwind

При цьому росіяни публікують старе фото моста, щоб довести, що він, нібито не отримав пошкоджень.

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Фейкове фото, яке в РФ поширюють, щоб приховати пошкодження на Кримському мосту

"З боку Азовського моря паралельно до основного мосту збудовано ще один технічний міст у вигляді насипу — фото ми публікували ще в лютому 2025 року. Цієї споруди немає на нібито сьогоднішньому фото. Також не видно збудованих на мосту веж із встановленими на них ЗРПК "Панцир" (друге фото)", — пояснюють на каналі.

Росія бреше про наслідки ударів. Фото: t.me/Crimeanwind

Окупаційна "влада" Криму заявила, що міст нібито мають відкрити "до середини дня". Однак росіяни не дуже вірять.

На під'їзді до Кримського мосту з боку Краснодарського краю розгорнули два пункти обігріву. При цьому жителів окупованого Криму просять не виїжджати у бік Краснодарського краю, "доки не з'явиться офіційна інформація про ситуацію на Кримському мосту".

Про заяву Аксьонова повідомила ASTRA. Він також скерував водіїв до інформації про поромне сполучення між Кримом і портом "Кавказ".

"Ворог завдав удару по Кримському мосту. У зв’язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби, у Керчі розгорнуто оперативний штаб", – заявив Аксьонов.

Аксьонов оголосив про обмеження проїзду орієнтовно до середини дня

Попередні атаки на Кримський міст

Першої атаки міст зазнав 8 жовтня 2022 року. Вибух пошкодив чотири автомобільні прольоти та залізничну частину. Колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк згодом розповів, що операцію готували понад пів року, а вибухівку на міст доправили вантажівкою.

У липні 2023 року українські спецслужби атакували міст морськими дронами. Після цього Росія встановила на підступах до переправи додаткові загородження та засоби протидії безпілотникам.

У червні 2025 року СБУ провела операцію проти підводної частини мосту. За даними служби, біля його опор активували 1100 кілограмів вибухівки, яку заздалегідь доставили під воду. Після попередніх атак Росія посилила перевірки транспорту, розгорнула на воді багаторівневий захист від надводних і підводних дронів, а з повітря залучила протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби.

Коли збудували міст і навіщо він Росії

Кримський міст завдовжки 19 кілометрів сполучає окупований півострів із територією Росії. Його будівництво розпочали 2016 року: автомобільну частину відкрили 2018-го, пасажирські залізничні перевезення – 2019-го, вантажні – 2020-го.

Від моменту відкриття Росія використовувала міст для військових завдань – перевезення техніки, боєприпасів та особового складу. Переправа дала їй пряме автомобільне й залізничне сполучення з окупованим Кримом та додатковий маршрут для підтримки свого військового угруповання.

"Цей міст має стратегічне значення для Росії. Це особистий проєкт Путіна. Про нього він мріяв дуже давно, ще до початку цієї окупації Криму", – пояснював військовий експерт, капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

Як повідомляв "Телеграф", лідер кримських татар Мустафа Джемілєв вважає, що з руйнуванням Кримського мосту краще не поспішати. Він пояснив свою думку.