Российские Ту-95 атакуют Украину. Что известно об этом самолете, чем опасны его ракеты

Ракеты из этих бомбардировщиков долетают до Украины не менее 30 минут.

В ходе массированного комбинированного удара по Украине утром 23 декабря россияне подняли самолеты стратегической авиации ТУ-95. Они совершили пуски ракет Х-101/555, которые враг чаще всего использует в ходе массированных ракетных ударов.

Что нужно знать:

Один Ту-95 может нести почти два десятка ракет

Ракеты Х-555 и Х-101 долетают до Украины после пусков за время от 30 минут до полутора часов

Чаще Ту-95 для ударов по Украине взлетают с аэродромов "Дягилево" и "Энгельс"

Российский бомбардировщик Ту-95 – что о нем известно

Ту-95 – это стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который в СССР создавали как аналог американского стратегического бомбардировщика Convair B-36 Peacemaker. Самолет разрабатывали в период Холодной войны, чтобы использовать ядерное оружие на большие расстояния. Ориентировочная стоимость Ту-95 – более 26 миллионов долларов.

Ту-95 является одним из самых громких самолетов в мире. Его могут зафиксировать даже гидроакустические системы подлодок на боевой глубине погружения.

Самолет способен наносить удары в глубину тыла противника в любое время суток и в любую погоду. Продолжительность полета Ту-95 может достигать 40 часов, он имеет возможность дозаправки в воздухе.

Бомбардировщик Ту-95

Боевой радиус действия бомбардировщика – 6 500 километров. Дальность полета – 13 тысяч километров. Размах крыльев – 49 метров.

Основные характеристики Ту-95:

максимальная скорость движения – 830 километров в час;

экипаж – 7 человек;

вес снаряженного – 190 тонн;

мощность – 15 тысяч лошадиных сил;

имеет четыре турбовинтовых двигателя НК-12.

Какими ракетами из Ту-95 РФ обстреливает Украину

Россияне в ходе ударов по Украине запускают из Ту-95 ракеты Х-101. Один самолет способен нести на себе около двух десятков ракет.

Ракета Х-101. Фото: Википедия

Ракета Х-101 весом 2200 – 2400 килограммов является одной из самых дорогих российских ракет. Примерная цена одной такой ракеты – 13 миллионов долларов.

Ракета Х-101 — характеристики

длина – 7,4 метра;

вес боевой части – до 960 килограммов;

скорость полета ракеты – до 720 километров в час;

наведение – имеет самонаведение в конечном участке и инерционную систему с оптико-электронной коррекцией.

Эти ракеты могут изменять цель уже после запуска и оснащены технологией снижения радиолокационной заметности. Поэтому Х-101 является сложной целью для Сил ПВО.

Где базируются российские Ту-95

Самолеты базируются на российских нескольких российских аэродромах: "Оленья", "Шайковка", "Белая", "Дягилево" и "Энгельс". Взлеты самолетов для ударов по Украине РФ чаще всего совершает с "Дягилево" и "Энгельса".

Расстояние от авиабазы в Энгельсе до Украины – около 620 км. Аэродром "Дягилево" удален от Украины около 500 км и часто является точкой, откуда вражеские самолеты взлетают для пусков ракет на Украину.

Аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" на карте

Сколько летят ракеты, которые запускают Ту-95

Эти ракеты летят значительно дольше, чем "Кинжалы" с МиГ-31К, которые достигают Украины в считанные минуты. Х-101/Х-555, которые враг запускает с бомбардировщиков Ту-95, летят до целей в Украине от 30 минут до полутора часов, в зависимости от точки пуска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о российской крылатой ракете Х-101, которую враг использует для массированных атак на Украину. Она убила сотни украинцев.