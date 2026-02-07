Под ударом была основа энергосети Украины. Шмыгаль сообщил о последствиях массированной атаки

Россияне не перестают атаковать Украину

Ночью и утром в субботу, 7 февраля, Россия осуществляет массированный комбинированный обстрел Украины. Враг применил ракеты и множество беспилотников.

9:00 В ходе атаки 7 февраля под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины, сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Также враг ударил по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.

Блоки АЭС были разгружены персоналом. На сегодняшний день по всей территории Украины применено 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений, — Денис Шмыгаль

По состоянию на 9:00 атака продолжается. Энергетики начнут восстановительные работы как только это позволит ситуация безопасности. "Укрэнерго" активировало запрос на аварийную помощь от Польши.

8:01 Вражеских ракет над Украиной больше нет. Однако остаются "шахеды".

7:26 В Ровно прогремели мощные взрывы.

7:20 Крылатые ракеты фиксируются в Тернопольской области. Двигаются в сторону Ровенщины.

6:50 Группа крылатых ракет уже на Хмельнитчине двигается в направлении Хмельницкого. Еще одна – в направлении Каменец-Подольского. 12 ракет двигаются в направлении Тернополя, пишут мониторинги.

Утром россияне атаковали крылатыми ракетами со стратегической авиации. По данным мониторинговых групп по состоянию на 6:30 в воздушном пространстве Украины более 20 ракет, они двигаются через Винницкую в Хмельницкую область. Также фиксируется много "шахедов".

Ночная атака 7 февраля — что известно

Ночью россияне обстреливали Украину ракетами и дронами. Основное количество "Шахедов" и ракет враг направил на город Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена тепловая электростанция.

Также под ударом дронов были Волынская область, Харьков и Кропивницкий. В Виннице раздались взрывы на фоне ракетной атаки.

Как сообщал "Телеграф", утром 6 февраля россияне атаковали ракетами и дронами город Кропивницкий, раздался взрыв. Областной центр был под ударом с ночи — сначала враг ударил только дальнобойными дронами, а уже утром попал ракетами.