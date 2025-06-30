Место запуска "Орешника" и ядерных испытаний: что известно о полигоне Капустин Яр

С полигона запускались спутники в космос

В Ахтубинске Астраханской области, вблизи которого расположена одноименная военно-воздушная база РФ, объявили красный режим ракетной опасности. В этой же области расположен ракетный полигон Капустин Яр.

От линии фронта до Ахтубинска и полигона расстояние составляет около 600 км. Издание "РБК-Украина" рассказало об этом полигоне, с которого россияне совершали пуск "Орешника".

Что такое Капустин Яр

Капустин Яр — ракетный испытательный полигон, расположенный на северо-востоке Астраханской области. Его официальное название — 4-й государственный центральный полигон РФ, а в военных документах он проходит как часть №15644. Помимо него, на территории находятся десятки других подразделений.

Полигон был основан в мае 1946 года как главный испытательный центр СССР для ракетного вооружения, включая первые баллистические и зенитные ракеты.

По информации военного аналитика Forbes Дэвида Экса, в конце Второй мировой войны СССР стремился получить доступ к немецким технологиям, включая ракеты и специалистов. Капустин Яр создавался, в том числе, для работы с трофейными ракетами V-2.

Позже этот полигон стал одним из первых объектов советской космической программы. Испытания V-2 дали старт разработке отечественных ракет, с помощью которых позже были запущены первые спутники. Даже спустя десятилетия Капустин Яр остается ключевым полигоном России для испытаний в ракетной и космической сфере. Сегодня он также стал целью для украинских атак в условиях войны.

Где расположен Капустин Яр

Площадь полигона составляет около 650 км². Основная часть находится в России, но его границы частично заходят и на территорию Казахстана — в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.

Центром жизни полигона является город Знаменск в северо-западной части Астраханской области, где проживает около 27 тысяч человек. Сам полигон назван в честь села Капустин Яр, расположенного рядом. Также вблизи расположен военный аэродром с тем же названием.

Полигон Капустин Яр на карте

Расстояние от полигона до линии фронта составляет примерно 600 км. До города Днепр, куда 21 ноября 2024 года была запущена ракета "Орешник", — чуть более 800 км.

Что испытывают на Капустином Яру

Первый запуск ракет состоялся осенью 1947 года. На протяжении 10 лет Капустин Яр был единственным испытательным полигоном СССР для баллистических ракет, включая модели Р-1, Р-2, Р-5 и другие. В конце 1950-х там запускались крылатые ракеты межконтинентального класса "Буря".

Полигон Капустин Яр

С 1960 года на базе полигона действует учебный центр ракетных войск. С тех пор здесь регулярно проводят испытания ракет средней и малой дальности, комплексов ПВО, крылатых ракет.

Запуск ракеты на полигоне Капустин Яр

В начале 1960-х Капустин Яр стал и космодромом. В 1962 году с него был выведен на орбиту первый спутник "Космос-1". До 1976 года проходили запуски по программе "Интеркосмос". Последний орбитальный старт состоялся в 2008 году — для запуска американских спутников Orbcomm. Позже сообщалось о возможной ликвидации стартовой площадки.

Полигон также был задействован в ядерной программе. С 1957 по 1962 годы там проводились атмосферные и высотные ядерные испытания — не менее 11 взрывов на высоте от 300 м до 5,5 км.

В 1990-х полигон объединили с полигоном войск ПВО и подчинением полигона "Сары-Шаган" в Казахстане, арендуемого РФ. Здесь тестируют современные комплексы С-400 и С-500. Весной 2024 года с полигона была запущена межконтинентальная баллистическая ракета.

Капустин Яр в контексте войны с Украиной

Запуск "Орешника" по Днепру в ноябре 2024 года не стал первым военным эпизодом, связанным с этим полигоном. В июле украинский дрон достиг здания, где собирают ракеты, вызвав пожар. Как с иронией отметил российский историк космонавтики Анатолий Зак, украинские беспилотники "денацифицируют" старый полигон, где в 1947 году учились управлять немецкими ракетами.

Межконтинентальная ракета "Орешник" может нести ядерную боеголовку

По информации Forbes, тогда не была ясна цель атаки, но предполагалось, что она могла быть связана с испытаниями С-500, один из комплексов которых ранее был поражен в Крыму. Возможной целью могло быть и политическое давление.

5 декабря российские источники сообщили о подрыве дрона вблизи полигона. Тогда под удар попал объект рядом с зоной запусков "Орешника". Позже появилась информация о том, что дрон был сбит и взорвался у въезда на территорию.

Последняя на сегодня известная атака датируется 9 декабря — тогда по сообщениям российских СМИ удалось сбить три беспилотника, направлявшихся к полигону.

Зачем Россия имитирует активность на полигоне

Время от времени на Капустином Яру имитируют "движение", которое может свидетельствовать о подготовке запусков ракет средней дальности.

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сравнивает это с действиями российских МиГ-31К — единственных носителей ракет "Кинжал". Даже без фактических пусков их взлёты вызывали тревоги по всей Украине, останавливали транспорт и производство, создавая психологическое давление.

Коваленко считает, что имитации пусков с Капустина Яра — это новый, более дешевый способ давления. Россия объявляет бесполетную зону, создает иллюзию запуска, тем самым включая тревогу в Украине — без реальных расходов на полеты и топливо.

Ранее руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов объяснил, как отличить реальную угрозу удара "Орешником" с Капустиного Яра от запугиваний пропаганды. Он заверил, что, если враг реально задумает применить свое оружие против Украины, то наша разведка предупредит граждан.