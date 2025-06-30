Місце запуску "Орєшника" та ядерних випробувань: що відомо про полігон Капустін Яр

З полігону запускалися супутники до космосу

В Ахтубінську Астраханської області, поблизу якого розташована однойменна військово-повітряна база РФ, оголосили червоний режим ракетної небезпеки. У цій же області розташований ракетний полігон Капустін Яр.

Від лінії фронту до Ахтубінська та полігону відстань становить близько 600 км. Видання "РБК-Україна" розповіло про цей полігон, з якого росіяни здійснювали пуск "Орєшника".

Що таке Капустін Яр

Капустін Яр – ракетний випробувальний полігон, розташований на північному сході Астраханської області. Його офіційна назва — 4-й державний центральний полігон РФ, а у військових документах він проходить як частина №15644. Окрім нього, на території розташовано десятки інших підрозділів.

Полігон був заснований у травні 1946 року як головний випробувальний центр СРСР для ракетного озброєння, включаючи перші балістичні та зенітні ракети.

За інформацією військового аналітика Forbes Девіда Екса, наприкінці Другої світової війни СРСР прагнув отримати доступ до німецьких технологій, включаючи ракети та фахівців, Капустін Яр створювався, в тому числі для роботи з трофейними ракетами V-2.

Пізніше цей полігон став одним з перших об’єктів радянської космічної програми. Випробування V-2 дали старт розробці вітчизняних ракет, за допомогою яких пізніше були запущені перші супутники.

Де розташований Капустін Яр

Площа полігону складає близько 650 км². Основна частина розташована в Росії, але його межі частково заходять і на територію Казахстану — в Атирауську та Західно-Казахстанську області.

Центром життя полігону є місто Знаменськ у північно-західній частині Астраханської області, де мешкає близько 27 тисяч осіб. Сам полігон названий на честь села Капустін Яр, розташованого поряд. Також поблизу розташований військовий аеродром із тією ж назвою.

Полігон Капустін Яр на карті

Відстань від полігону до лінії фронту становить приблизно 600 км. До міста Дніпро, куди 21 листопада 2024 року було запущено ракету "Орєшник", — трохи більше ніж 800 км.

Що випробовують на Капустиному Яру

Перший запуск ракет відбувся восени 1947 року. Протягом 10 років Капустін Яр був єдиним випробувальним полігоном СРСР для балістичних ракет, включаючи моделі Р-1, Р-2, Р-5 та інші. Наприкінці 1950-х там запускалися крилаті ракети міжконтинентального класу "Буря".

Полігон Капустін Яр

З 1960 року на базі полігону діє навчальний центр ракетних військ. З того часу тут регулярно проводять випробування ракет середньої та малої дальності, комплексів ППО, крилатих ракет.

Запуск ракети на полігоні Капустін Яр

На початку 1960-х Капустін Яр став і космодромом. 1962 року з нього було виведено на орбіту першого супутника "Космос-1". До 1976 проходили запуски за програмою "Інтеркосмос". Останній орбітальний старт відбувся у 2008 році – для запуску американських супутників Orbcomm. Пізніше повідомлялося про можливу ліквідацію стартового майданчика.

Полігон також був задіяний у ядерній програмі. З 1957 по 1962 роки там проводилися атмосферні та висотні ядерні випробування – не менше 11 вибухів на висоті від 300 м до 5,5 км.

У 1990-х полігон об’єднали з полігоном військ ППО та підпорядкуванням полігону "Сари-Шаган" у Казахстані, що орендується РФ. Тут тестують сучасні комплекси С-400 та С-500. Навесні 2024 року з полігону було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Капустін Яр у контексті війни з Україною

Запуск "Орєшника" по Дніпру в листопаді 2024 року не став першим військовим епізодом, пов’язаним із цим полігоном. У липні український дрон досягнув будівлі, де збирають ракети, викликавши пожежу. Як з іронією зазначив російський історик космонавтики Анатолій Зак, українські безпілотники "денацифікують" старий полігон, де 1947 року вчилися керувати німецькими ракетами.

Міжконтинентальна ракета "Орєшник" може нести ядерну боєголовку

За інформацією Forbes, тоді не була зрозумілою мета атаки, але припускалося, що вона могла бути пов’язана з випробуваннями С-500, один із комплексів яких раніше був вражений у Криму. Можливою метою міг бути політичний тиск.

5 грудня російські джерела повідомили про підрив дрона поблизу полігону. Тоді під удар потрапив об’єкт поряд із зоною запусків "Орєшника". Пізніше з’явилася інформація, що дрон був збитий і вибухнув біля в’їзду на територію.

Остання на сьогодні відома атака датується 9 грудня — тоді за повідомленнями російських ЗМІ вдалося збити три безпілотники, які прямували до полігону.

Навіщо Росія імітує активність на полігоні

Іноді на Капустиному Яру імітують рух, який може свідчити про підготовку запусків ракет середньої дальності.

Військовий аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко порівнює це з діями російських МіГ-31К — єдиних носіїв ракет "Кинджал". Навіть без фактичних пусків їх злети викликали тривоги по всій Україні, зупиняли транспорт та виробництво, утворюючи психологічний тиск.

Коваленко вважає, що імітація пусків з Капустіна Яру — це новий, дешевший спосіб тиску. Росія оголошує безполітну зону, створює ілюзію запуску, тим самим включаючи тривогу в Україні без реальних витрат на польоти та паливо.

Раніше керівник ГУР МО України Кирило Буданов пояснив, як відрізнити реальну загрозу удару "Орєшником" з Капустиного Яру від залякувань пропаганди. Він запевнив, що якщо ворог реально задумає застосувати свою зброю проти України, наша розвідка попередить громадян.