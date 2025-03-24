Була загроза пуску "Орєшніка"? В Україні оголошували повітряну тривогу

Фіксувалась активність на полігоні Капустин Яр

В Україні оголошували повітряну тривогу 24 березня. Монітори писали про можливу загрозу застосування міжконтинентальної ракети "Орєшік".

В Повітряних силах (ПС) повідомляли, що зафіксована загроза застосування балістичного озброєння, без уточнення типу ракети. Зазначається, що тривогу оголошували на сході, півдні та півночі країни, і в деяких центральних регіонах.

"Балістична загроза Орєшніка з Астрахані", — писали монітори.

Об 11:40 оголосили відбій тривоги у всіх областях, окрім Дніпропетровщини та Донеччини.

Водночас деякі канали стверджували, що відмічалась активність на полігоні, а ніяких пусків не було.

"Активність на полігоні Капустин Яр. Там, де Орєшнік. Обережно", — йдеться у повідомленні.

За даними моніторів, наразі проходять чергові навчання з випробувань міжконтинентальних ракет. Така активність фіксується не вперше. До відбою тривоги слід знаходитись в укриттях.

Що відомо про "Орєшік"

Балістична ракета "Орєшнік" – сучасна військова розробка. Вона належить до балістичних ракет середньої дальності (IRBM). Ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення.

Загальновідомі характеристики ракети:

Дальність польоту. До 3000 км, що дозволяє завдавати ударів по стратегічно важливих об’єктах.

Швидкість — близько 6000 км/год.

Вага — понад 10 тонн, з яких 1500 кг припадає на бойову частину.

Точність — відхилення від цілі може становити до 100 м.

Вартість. Точна її вартість не розголошується, але експерти оцінюють ракету приблизно у $20-25 млн за одиницю.

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