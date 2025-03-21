Півсотні "Шахедів" атакували Україну: вибухи пролунали вже у кількох областях

Є постраждалі

Україну в черговий раз атакували російські "Шахеди". Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі та інших містах. Є постраждалі, зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Як повідомляють монітори, зафіксовано пуски десятків БПЛА Росії. Повітряну тривогу оголошено майже по всій території країни.

UPD: Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 5 осіб. Адміністрація області каже, що троє людей у важкому стані, двоє — середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Приблизно о 22:00 вибухи пролунали у Чернігові та в Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про атаку дронів. За його словами, зафіксовано проліт "Шахедів" над лівим берегом та центром Києва.

У мережі вже показали перші кадри атаки на столицю України.

Карта тривоги в Україні 21 березня

За даними голови Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Івана Федорова, внаслідок обстрілу міста є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Наразі інформація уточнюється, атака на область триває.

У мережі вже з'явились перші кадри наслідків пошкодження багатоповерхівки.

"Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі попередньо троє постраждалих. Тривога продовжується. Перебувайте у безпечних місцях!" — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, окрім Запоріжжя, про вибухи повідомляли у Дніпрі, Полтаві та Сумах.

"Проліт бляшанки над правим берегом. Працює ППО", — писали місцеві пабліки Дніпра.

Також у мережі з'явилось відео прольоту та роботи протиповітряної оборони по "Шахеду" над Павлоградом.

Нагадаємо, у мережі показали супутникові знімки з аеродрому "Енгельс-2" у Росії, який атакували безпілотники. На цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які РФ використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки нічної атаки російських окупантів на Одесу.