Полсотни "Шахедов" атаковали Украину: взрывы прогремели уже в нескольких областях

Есть пострадавшие

Украину в очередной раз атаковали российские "Шахеды". Взрывы раздались в Запорожье, Днепре и других городах. Есть пострадавшие, зафиксированы повреждения жилых домов.

Как сообщают мониторы, зафиксированы пуски десятков БПЛА России. Воздушная тревога объявлена почти по всей территории страны.

UPD: В результате атаки на Запорожье погиб один человек. Тело женщины спасатели достали из-под завалов дома, говорят в ОГА.

Количество пострадавших в Запорожье выросло до 5 человек. Администрация области говорит, что три человека в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Приблизительно в 22:00 взрывы прогремели в Чернигове и Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об атаке дронов. По его словам, зафиксирован прилет "Шахедов" над левым берегом и центром Киева.

В сети уже показали первые кадры атаки на столицу Украины.

Карта тревоги в Украине 21 марта

По данным председателя Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Ивана Федорова, в результате обстрела города есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Пока информация уточняется, атака на область продолжается.

В сети уже появились первые кадры последствий повреждения многоэтажки.

"В результате вражеской атаки в Запорожье предварительно трое пострадавших. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах!" — говорится в сообщении.

Заметим, что кроме Запорожья, о взрывах сообщали в Днепре, Полтаве и Сумах.

"Пролет жестянки над правым берегом. Работает ПВО", — писали местные паблики Днепра.

Также в сети появилось видео пролета и работы противовоздушной обороны по "Шахеду" над Павлоградом.

Напомним, в сети показали спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс-2" в России, который атаковали беспилотники. На этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, используемые РФ для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях ночной атаки российских оккупантов на Одессу.