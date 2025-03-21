Пригород в огне: какие последствия ночной атаки на Одессу (видео, фото, обновлено)

В результате вражеской атаки вспыхнули многочисленные пожары в пригороде Одессы

После атаки россиян по Одессе в ночь с 20 на 21 марта огнем охвачен пригород. Начались пожары в объектах торговой инфраструктуры, повреждены гражданские здания и автомобили гражданских жителей Одессы.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он выложил видеозапись с места событий, где можно увидеть масштабы пожаров и разрушений от атаки российских окупантов.

Отметим, что глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер ранее сообщал, что из-за атаки российских кафиров есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой, торгового центра и магазинов.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. Пострадали три человека, среди них несовершеннолетние. В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы", – говорится в сообщении.

Обновлено. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), от атаки пострадали три подростка. Спасатели подтверждают пожары и многочисленные повреждения инфраструктуры, в том числе жилой.

"В ликвидации последствий приняли участие более 70 спасателей, задействовано 22 единицы пожарной техники, а также 5 добровольцев и 1 единица техники", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду 19 марта в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Из-за вражеских обстрелов в Бучанском районе 60-летний мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, его госпитализировали. По предварительной информации, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. В трех таунхаусах загорелись пожары, их ликвидировали.

Также кафиры в эту же ночь атаковали Кропивницкий – город пережил масштабную атаку беспилотниками. Пострадали люди, разрушена гражданская инфраструктура. Среди пострадавших от массированной атаки РФ на Кропивницкий – четверо детей. Также сообщалось, что под огнем были преимущественно жилые микрорайоны, "Укрзалізниця" изменила движение некоторых поездов из-за повреждения колеи. Всего из-за налета оккупантов, снимавших свое преступление на видео, пострадали 14 человек.