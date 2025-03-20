В Кропивницком масштабные разрушения из-за дронов РФ, число пострадавших выросло (фото) - обновлено

Россияне наносят удары по мирным городам ночью и днем

Взрывы в Кропивницком прозвучали в ночь на четверг, 20 марта — город пережил масштабную атаку беспилотниками. Пострадали люди, разрушена гражданская инфраструктура.

Обновлено 8:00 Число травмированных возросло до 10 человек, сообщили в Нацполиции. Среди пострадавших от массированной атаки РФ на Кропивницкий — четверо детей.

"Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы", — говорится в сообщении.

Как сообщает ГСЧС, по предварительной информации пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

"На месте работают все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. Развернут Пункт несокрушимости. От ГСЧС привлечены 65 человек 15 единиц техники", — сообщили спасатели.

Что известно об атаке на Кропивницкий

Около полуночи враг направил на областной центр 21 ударный беспилотник (по данным ОВА), большинство из которых было уничтожено, но есть многочисленные повреждения частного сектора и жилых многоэтажек. Медики оперативно оказывали помощь пострадавшим – прямо на месте пришлось провести несколько оперативных вмешательств.

По словам очевидцев, в областном центре раздалось не менее 30 взрывов. По данным мониторинговых каналов, оккупанты атаковали город роем дронов в количестве от 30 до 50 единиц.

Из-за повреждений россиянами железнодорожной инфраструктуры в ходе атаки на Кропивницкий изменено движение ряда поездов. Задержка в движении составит около трех часов.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду 19 марта в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Из-за вражеских обстрелов в Бучанском районе 60-летний мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, его госпитализировали. По предварительной информации, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. В трех таунхаусах загорелись пожары, их ликвидировали.