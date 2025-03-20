У Кропивницькому масштабні руйнування через дрони РФ, кількість постраждалих зросла (фото) - оновлено

Росіяни завдають ударів по мирних містах вночі та вдень

Вибухи у Кропивницькому пролунали в ніч на четвер, 20 березня — місто пережило масштабну атаку безпілотниками. Постраждали люди, зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Оновлено 8:00 Кількість травмованих зросла до 10 людей, повідомили у Нацполіції. Серед постраждалих від наймасованішої атаки РФ на Кропивницький — четверо дітей.

"Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ДСНС, за попередньою інформацією постраждало вісім людей, серед них одна дитина. Пошкоджено житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

"На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. Розгорнуто Пункт незламності. Від ДСНС залучено 65 осіб 15 одиниць техніки", — повідомили рятувальники.

Що відомо про атаку на Кропивницький

Близько опівночі ворог спрямував на обласний центр 21 ударний безпілотник (за даними ОВА), більшість з яких було знищено, але є численні пошкодження приватного сектора та житлових багатоповерхівок. Медики оперативно надавали допомогу постраждалим — просто на місці довелося провести кілька оперативних втручань.

За словами очевидців, в обласному центрі пролунало не менше 30 вибухів. За даними моніторингових каналів, окупанти атакували місто зграєю дронів у кількості від 30 до 50 одиниць.

Через пошкодження росіянами залізничної інфраструктури в ході атаки на Кропивницький змінено рух низки поїздів. Затримка в русі складе приблизно три години.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на середу 19 березня у Києві та Київській області лунали вибухи. Через ворожий обстріл у Бучанському районі 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок, його госпіталізували. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. В трьох таунхаусах спалахнули пожежі, їх ліквідували.