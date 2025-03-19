В Києві пролунала низка гучних вибухів: росіяни показали, як вони готові до "припинення вогню"

Згідно з даними моніторингових каналів, безпілотників, які намагалися атакувати Київ, було не менше п'яти

Російські окупанти в ніч з 18 на 19 березня влаштували масовану атаку ударних безпілотників на Києв – вочевидь, на честь телефонної розмови, яку провели 18 березня президент США Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін. В Києві пролунало не менше восьми дуже сильних вибухів.

Про вибухи в Києві повідомив власний кореспондент "Телеграфа". Офіційної інформації щодо вибухів не було, про наслідки атаки, або збиття ворожих безпілотників також поки що нічого не повідомлялося.

Зокрема, мер міста Віталій Кличко написав, що працює протиповітряна оборона та закликав киян перебувати в укриттях. Про те ж саме повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Згідно з даними моніторингових каналів, безпілотників, які намагалися атакувати Київ, було не менше п'яти. Вони намагалися заходити на місто з боку Броварів, Борисполя та Боярки.

Зазначимо, що Україна готова підтримати пропозицію про припинення ударів по об’єктах енергетики, про яку домовилися президент США Дональд Трамп та мешканець Кремля Путін. При цьому на Банковій поки що не знають результатів переговорів, але виконувати вимоги росіян не будуть. При цьому, як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомили, що Путін почав розмову з Трампом на годину пізніше запланованого, щоб продемонструвати силу.