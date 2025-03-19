В Киеве раздался ряд громких взрывов: россияне показали, как они готовы к "прекращению огня"

Согласно данным мониторинговых каналов, беспилотников, пытавшихся атаковать Киев, было не менее пяти

Российские оккупанты в ночь с 18 на 19 марта устроили массированную атаку ударных беспилотников на Киев – очевидно, в честь телефонного разговора, который провели 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин. В Киеве раздалось не менее восьми очень сильных взрывов.

О взрывах в Киеве сообщил собственный корреспондент "Телеграфа". Официальной информации о взрывах не было, о последствиях атаки или сбитии вражеских беспилотников также пока ничего не сообщалось.

В частности, мэр города Виталий Кличко написал, что работает противовоздушная оборона и призвал киевлян находиться в укрытиях. Об этом же сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Согласно данным мониторинговых каналов, беспилотников, пытавшихся атаковать Киев, было не менее пяти. Они пытались заходить на город со стороны Броваров, Борисполя и Боярки.

Отметим, что Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по объектам энергетики, о котором договорились президент США Дональд Трамп и житель Кремля Путин. При этом на Банковой пока не знают результаты переговоров, но выполнять требования россиян не будут. При этом, как сообщалось ранее, в СМИ сообщили, что Путин начал разговор с Трампом на час позже запланированного, чтобы продемонстрировать силу.