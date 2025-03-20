Атакован аэродром с Ту-95МС и нефтезавод: в российском Энгельсе взрывы и пожары (фото, видео)

Были слышны многочисленные взрывы, после чего в районе НПЗ начался сильный пожар

В російському Енгельсі ближче до ранку 20 березня пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, українські ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, по якому вже били ще 11 лютого, а також важливий військовий аеродром.

Про це пишуть російські інформаційні канали. Інформацію про атаку дронів підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Спочатку російські канали писали, що разом із НПЗ було атаковано військову інфраструктуру аеродрому "Енгельс-2", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Зазначається, що було чутно численні вибухи, після чого в районі НПЗ почалася сильна пожежа. Бусаргін не підтвердив влучання по НПЗ, натомість заявив, що уламки збитого дрона нібито пошкодили міську лікарню №1 та приватний будинок, є поранені. Проте скоріше за все, пошкодження – результат хаотичної роботи російської протиповітряної оборони.

Тим часом російські канали публікують фото та відео вибухів на нафтопереробному заводі та аеродромі. Зазначається, що на НПЗ спалахнула дуже сильна пожежа, а на аеродромі після влучання БПЛА почалася вторинна детонація – вочевидь, було вражено склад боєприпасів.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на п'ятницю, 14 березня, через атаку України пролунали вибухи у російському Туапсе. В результаті спалахнула масштабна пожежа, яка охопила понад 1000 квадратних метрів площі місцевого НПЗ.

Волгоград у Росії в ніч на 15 березня зазнав атаки безпілотників, там пролунали вибухи та сталася пожежа. Дрони атакували й інші регіони РФ — в міноборони країни-агресора заявили про 126 "знищених" за ніч БПЛА.

В Самарській області Росії вночі на 10 березня було дуже гучно. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи в районі Новокуйбишевського нафтопереробного заводу, в регіоні було оголошено про загрозу атаки безпілотників. Внаслідок удару БПЛА нафтозавод було виведено з ладу.

8 березня і в ніч на 9 березня пролунали потужні вибухи у Рязанській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Липецькій областях Росії, а також режим безпілотної небезпеки було введено в Північній Осетії. В результаті на деяких об’єктах сталася пожежа.