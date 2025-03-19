Працюють "дронові санкції": палає пункт перекачування нафти у Краснодарському краї (відео)

ППН "Кавказька" призначена для транспортування нафти, яка потім йде на експорт за кордон

Україна продовжує методично вибивати російську нафтову інфраструктуру. Ударні безпілотники в ніч на 19 березня атакували пункт перекачування нафти "Кавказька", який розташований у Краснодарському краї РФ, на об'єкті виникла потужна пожежа.

Про це повідомили російські інформаційні канали. Коментарів від офіційної російської влади регіону поки що не було, але в інтернеті вже опублікували відео масштабної пожежі на атакованому об'єкті.

ППН "Кавказька" призначена для транспортування нафти, яка потім йде на експорт за кордон. Вона з'єднана трубами з аналогічною ППН "Кропоткін", яка свого часу теж була атакована безпілотниками. Обидві станції належать до трубопровідної системи Каспійського Трубопровідного Консорціуму (КТК), який є одним з важливих нафтових підприємств Росії.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на п'ятницю, 14 березня, через атаку України пролунали вибухи у російському Туапсе. В результаті спалахнула масштабна пожежа, яка охопила понад 1000 квадратних метрів площі місцевого НПЗ.

Волгоград у Росії в ніч на 15 березня зазнав атаки безпілотників, там пролунали вибухи та сталася пожежа. Дрони атакували й інші регіони РФ — в міноборони країни-агресора заявили про 126 "знищених" за ніч БПЛА.

В Самарській області Росії вночі на 10 березня було дуже гучно. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи в районі Новокуйбишевського нафтопереробного заводу, в регіоні було оголошено про загрозу атаки безпілотників. Внаслідок удару БПЛА нафтозавод було виведено з ладу.

8 березня і в ніч на 9 березня пролунали потужні вибухи у Рязанській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Липецькій областях Росії, а також режим безпілотної небезпеки було введено в Північній Осетії. В результаті на деяких об’єктах сталася пожежа.