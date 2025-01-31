"Дронові санкції" працюють: у Волгоградській та Ярославській областях РФ атаковано НПЗ та нафтобази

У атакованих регіонах розташовані важливі нафтопереробні заводи

Українські ударні безпілотники вночі на 31 січня, ймовірно, атакували не тільки Ростовську та Нижегородську області, але й нафтобази та нафтопереробний завод у Волгоградській області. Численні вибухи було чутно як у регіоні, так і безпосередньо у Волгограді.

Про удари по Волгограду пише російський філіал BBC із посиланням на соціальні мережі. Зокрема, місцеві мешканці повідомляли, що вибухи було чутно на півдні Волгограда.

"Українські безпілотники, за повідомленнями місцевих джерел, о четвертій годині ночі атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді. Офіційних підтверджень, спростування, інформації про наслідки поки немає", – сказано у повідомленні.

Поки офіційна російська влада мовчить, користувачі на російських каналах пишуть про дуже потужні вибухи. Декілька з них було зафіксовано у Червоноармійському районі – саме там розташований нафтопереробний завод російської компанії "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Інші підприємства цієї компанії вже піддавалися ударам останніми днями.

Окрім Волгограда, вибухи було чутно у Ярославлі. Попередньо, безпілотниками був атакований Ярославський нафтопереробний завод ("Славнефть-ЯНОС"). Поліція перекрила дороги до заводу, було видно полум'я, а пожежа потрапила на фото. Ярославський НПЗ – це найбільший нафтопереробний завод на півночі Росії, який переробляє понад 15 млн тонн нафти на рік. Точні наслідки атаки на цей об'єкт поки що невідомі.

Нагадаємо, що 26 січня під час атаки по російському місту Рязань підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки МО повторно вразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". Вона задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, незважаючи на заяви російської влади про "все було збито", є влучання по нафтопереробному заводу.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".