"Дроновые санкции" работают: в Волгоградской и Ярославской областях РФ атакованы НПЗ и нефтебазы

В атакованных регионах расположены важные нефтеперерабатывающие заводы

Украинские ударные беспилотники ночью на 31 января, вероятно, атаковали не только Ростовскую и Нижегородскую области, но и нефтебазы и нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Бессчетные взрывы были слышны как в регионе, так и конкретно в Волгограде.

Об ударах по Волгограду пишет российский филиал BBC со ссылкой на социальные сети. В частности, местные жители сообщали, что взрывы были слышны на юге Волгограда.

"Украинские беспилотники, по сообщениям местных источников, в четыре часа ночи атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде. Официальных подтверждений, опровержения, информации о последствиях пока нет", — говорится в сообщении.

Пока официальные российские власти молчат, пользователи на российских каналах пишут про мощнейшие взрывы. Несколько из них были зафиксированы в Красноармейском районе – именно там расположен нефтеперерабатывающий завод российской компании "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Другие предприятия этой компании уже подвергались ударам в последние дни.

Кроме Волгограда, взрывы были слышны в Ярославле. Предварительно беспилотниками был атакован Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС"). Полиция перекрыла дороги к заводу, было видно пламя, а пожар попал на фото. Ярославский НПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод на севере России, который перерабатывает более 15 млн тонн нефти в год. Точные последствия атаки на этот объект пока неизвестны.

Напомним, что 26 января при атаке по российскому городу Рязань подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки МО повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании". Она задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей о "всем было сбито", есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".