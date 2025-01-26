В российской Рязани повторно ударили по НПЗ: в Генштабе раскрыли детали (видео)

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ в России

Во время атаки по российскому городу Рязань подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки МО повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании". Она задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Данную информацию подтвердили в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ в России.

Предприятие, в частности, производит дизельное горючее и реактивное топливо ТС-1.

"Кроме того, недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населённого пункта Корнево Курской области России", — говорится в сообщении.

В ГШ добавили, что результаты и масштабы повреждений уточняются.

Боевая работа по пунктам управления врага и важным объектам, задействованным в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей про "все было сбито", есть попадания в нефтеперерабатывающий завод.