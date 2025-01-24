Рязань под прицелом дронов. Какие два важных объекта могли атаковать (видео)

Губернатор Рязанской области подтвердил факт воздушной атаки

В ночь с 23 на 24 января российский город Рязань находился под масштабной атакой БПЛА. Местные жители сообщали о взрывах и ударах беспилотников по местной нефтебазе. В сети появились видеозаписи прилетов, работы противовоздушной обороны и пожаров.

Предварительно, в результате ночной атаки загорелись два стратегических объекта – Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанская ТЭЦ. Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Как сообщается, одной из целей атаки, вероятно, стал, принадлежащий компании "Роснефть" нефтеперерабатывающий завод. На распространенных в социальных сетях видеозаписях заметен масштабный пожар на территории предприятия. Стоит отметить, что в начале января московский суд обязал Яндекс скрыть карты и фотографии этого объекта из-за угрозы атак беспилотников.

Судя по обнародованным видеозаписям, вторым атакованным объектом могла стать Ново-Рязанская теплоэлектроцентраль, расположенная неподалеку от НПЗ. Очевидцы зафиксировали два пожара, возникших почти одновременно.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки, однако ограничился сообщением только о пожаре в частном доме, возникшем вследствие падения обломков сбитого беспилотника.

В то же время в российском минобороны отчитываются, что в течение ночи над территорией РФ был перехвачен 121 беспилотник. В частности, над Рязанской областью сбито 20 БПЛА. Атакованы были также Брянская, Курская, Саратовская, Ростовская, Московская, Белгородская и другие области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно под атакой БПЛА был российский Смоленск. Под ударом дронов оказался Смоленский авиационный завод.