Рязань під прицілом дронів. Які два важливі об'єкти могли атакувати (відео)

Губернатор Рязанської області підтвердив факт повітряної атаки

У ніч з 23 на 24 січня російське місто Рязань перебувало під масштабною атакою БПЛА. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та удари безпілотників по місцевій нафтобазі. В мережі з'явилися відеозаписи прильотів, роботи протиповітряної оборони та пожеж.

Попередньо, внаслідок нічної атаки зайнялися два стратегічні об'єкти – Рязанський нафтопереробний завод та Ново-Рязанська ТЕЦ. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як повідомляється, однією з цілей атаки став, ймовірно, нафтопереробний завод, що належить компанії "Роснефть". На поширених у соціальних мережах відеозаписах помітно масштабну пожежу на території підприємства. Варто зазначити, що на початку січня московський суд зобов'язав "Яндекс" приховати карти та фотографії цього об'єкта через загрозу атак безпілотників.

Судячи з оприлюднених відеозаписів, другим атакованим об'єктом могла стати Ново-Рязанська теплоелектроцентраль, розташована неподалік НПЗ. Очевидці зафіксували дві пожежі, що виникли майже одночасно.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив факт повітряної атаки, проте обмежився повідомленням лише про пожежу в приватному будинку, що виникла внаслідок падіння уламків збитого безпілотника.

Водночас у російському міноборони звітують, що протягом ночі над територією РФ було перехоплено 121 безпілотник. Зокрема, над Рязанською областю збито 20 БПЛА. Атак зазнали також Брянська, Курська, Саратовська, Ростовська, Московська, Белгородська та інші області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно під атакою БПЛА був російський Смоленськ. Під ударом дронів опинився Смоленський авіаційний завод.