Рязань, не спати: росіяни скаржаться на вибухи та удари безпілотників по нафтобазі (відео)

Російські канали публікують відеозаписи прольотів БПЛА, роботи протиповітряної оборони та вибухів

У Росії місто Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувало під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, попри заяви російської влади про "все було збито", є влучання у нафтопереробний завод, а російська протиповітряна оборона вдарила по житловим будинкам у місті та знищила щонайменше один з них.

Про це повідомили російські канали. Губернатор Рязанської області Павло Малков традиційно набрехав, що, мовляв усе "знищено", постраждалих росіян у місті немає.

"Засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області знищено безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією постраждалих немає, оцінюються матеріальні збитки", – заявив він.

Тим часом російські канали публікують відеозаписи прольотів БПЛА, роботи протиповітряної оборони та вибухів на нафтопереробному заводі у місті. Також російська ППО вдало відпрацювала безпосередньо по Рязані: на відео щонайменше один приватний будинок палає після прильоту туди ракети від ЗРГК "Панцир-С1", які зазвичай намагаються збивати українські БПЛА у повітрі.

Раніше "Телеграф" писав, що відразу два російські регіони вночі з 17 на 18 січня потрапили під атаку "невідомих безпілотників". Вибухи та пожежі фіксувалися у Калузькій та Тульській областях Росії, російська влада вчергове заявила, що "все було збито" та звинуватила у вибухах "уламки БПЛА".

У Росії вночі 20 січня пролунала серія вибухів у Рязані та Казані. Також про вибухи повідомлялося в Казанській та Рязанській областях: під ударом безпілотників опинилися не тільки підприємства оборонної промисловості росіян, але й два важливих аеродроми.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня ЗСУ завдали масового удару по російським військовим об’єктам, розташованим у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані.