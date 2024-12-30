Реактивні безпілотники атакували нафтопровід "Дружба" в Росії, - росЗМІ (фото)

Ця ділянка нафтопроводу – останній пункт прокачування перед кордоном

За повідомленням росЗМІ, у ніч проти понеділка, 30 грудня, реактивні БПЛА нібито атакували нафтопровід "Дружба" в районі міста Новозибков Брянської області. Це сталося о 3:30 ранку за київським часом.

Про це пишуть росЗМІ, покладаючи відповідальність за атаку на ЗСУ. Зазначається, що по об'єкту в селищі Мамай удару було завдано нібито реактивною ракетою-дроном "Пекло".

Трубопровід нібито не постраждав, зруйновано технічну будівлю на території. Ця ділянка нафтопроводу – останній пункт прокачування перед кордоном. Звідти нафта, зокрема, йде до Європи.

Для довідки: Нафтопровід "Дружба" — найбільший у світі нафтопровід й основний маршрут, яким сира нафта потрапляє з Росії в країни Центральної та Західної Європи. Його загальна протяжність становить близько 5 200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща і Німеччина) і Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

Як повідомляв "Телеграф", 1 грудня стався витік нафти на нафтопроводі "Дружба" у Польщі. Нафтопровід, який відіграє ключову роль у постачанні нафти в Польщу та Німеччину, отримав пошкодження у районі Пневи.