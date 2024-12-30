Этот участок нефтепровода – последний пункт прокачки перед границей

По сообщению росСМИ, в ночь на понедельник, 30 декабря, реактивные БПЛА якобы атаковали нефтепровод "Дружба" в районе города Новозибков Брянской области. Это произошло в 3:30 утра по киевскому времени.

Об этом пишут РосСМИ, возлагая ответственность за атаку на ВСУ. Отмечается, что по объекту в поселке Мамай удар был нанесен якобы реактивной ракетой-дроном "Пекло".

Трубопровод якобы не пострадал, разрушено техническое здание на территории. Этот участок нефтепровода – последний пункт прокачки перед границей. Оттуда нефть, в частности, идет в Европу.

Для справки: Нефтепровод "Дружба" — крупнейший в мире нефтепровод и основной маршрут, по которому сырая нефть попадает из России в страны Центральной и Западной Европы. Его общая протяженность составляет около 5 200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России в Беларусь, где разветвляется на две линии: Северную (Беларусь, Польша и Германия) и Южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Как сообщал "Телеграф", 1 декабря произошла утечка нефти на нефтепроводе "Дружба" в Польше. Нефтепровод, играющий ключевую роль в поставках нефти в Польшу и Германию, получил повреждение в районе Пневы.