Россию атаковали полсотни беспилотников, повреждена железная дорога

Власти России заявили о пострадавших

В ночь на субботу, 28 декабря три российские области были атакованы беспилотниками. В результате в Воронежской области пострадала инфраструктура железной дороги.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев около 2:30 сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области было обнаружено и уничтожен более десятка БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.

Однако при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Был задержан поезд, планировались задержки еще нескольких.

Белгородская область

Об атаке дронов минувшей ночью заявил также и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал Красногвардейский район, якобы два жителя села Палатово были ранены.

"Ещё один дрон ударил по селу Верхососна. В результате атаки повреждена линия электропередачи — село временно остаётся без света", — написал чиновник.

Ростовская область

В.и.о губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 28 декабря область атаковали 17 БПЛА. По его данным, дроны были "уничтожены и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы". Пострадавших и разрушений на земле якобы нет.

Тем временем в минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО над Россией было уничтожено 56 беспилотных летательных аппаратов, которые там назвали "украинскими". 11 было сбито над Белгородской областью, 28 – над Воронежской, и 17 – над территорией Ростовской области.

Как сообщал "Телеграф", на днях специалисты СБУ успешно поразили один из крупнейших складов российских боеприпасов в Ростовской области. Дальнобойные дроны привели к масштабному взрыву на полигоне Кадамовский.