Война — день 1039: солдат КНДР отправляют на убой, а Украина ожидает новую помощь

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 28 декабря 2024 года. На фронте продолжаются ожесточенные бои, особенно в Курской области, где отправляют в бой солдат КНДР, однако делают все возможное, чтобы их нельзя было взять живыми в плен. Кабмин решил дать священникам бронь от мобилизации. А США готовят новую партию помощи для Украины, хоть пока и неизвестно точно, когда ее ждать, и что в ней будет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты накапливают силы в Новооленовке Донецкой области и готовятся к наступлению на Новоелизаветовку, — DeepState.

Новоелизаветовка Донецкой области на карте боевых действий

Тем временем ситуация в Курской области сейчас обстоит следующим образом:

Где сейчас идут бои в Курской области, карта DeepState

С ситуацией в Украине 25 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1036: РФ устроила масштабный обстрел на Рождество и подходит к Великой Новоселке

О новостях и событиях 26 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1037: россияне окружают Покровск, а ВСУ контратакуют в Часовом Яру

О том, что происходило 27 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1038: россияне меняют тактику у Покровска, а Путин грезит переговорами