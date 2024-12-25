Война — день 1036: россияне не прекращают обстрелы даже на Рождество и подходят к Великой Новоселке

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте остается крайне напряженной, о чем говорит хотя бы то, что за прошлые сутки там зафиксировали почти 250 боевых столкновений. Основными направлениями для атак оккупантов остаются Покровское, Кураховское и Времевское. В Курской области количество штурмов несколько снизилось, поскольку северокорейские войска понесли огромные потери в первых своих боях. Аналитики считают, что главной целью россиян остается Покровск, а на его захвате настаивает лично Владимир Путин.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 25 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

05:00 Россияне могли совершить первые ракетные пуски с Ту-95МС. Таким образом, около 05:30 ожидается первая волна ракет Х-101, если пуски были не имитационными.

3:00 Над Украиной летает около 10 российских дронов. Возможность запусков ракет тоже сохраняется

1:30 Россияне подняли в воздух около 6 бомбардировщиков, возможны ракетные пуски

00:00 В Киеве слышали работу ПВО из-за атаки российских дронов. Тревогу включили во многих областях Украины

О новостях и событиях 22 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1033: штурмы оккупантов не прекращаются, а в российских городах слышны взрывы

О том, что происходило 23 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1034: россияне запускают дроны и штурмуют на самокатах

С ситуацией в Украине 24 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1035: проблемы возле Великой Новоселки и штурмы в Курской области