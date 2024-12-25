Війна — день 1036: росіяни не припиняють обстріли навіть на Різдво і підходять до Великої Новосілки

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, про що свідчить хоча б те, що минулої доби там зафіксували майже 250 бойових зіткнень. Основними напрямками для атак окупантів залишаються Покровський, Курахівський та Времівський. У Курській області кількість штурмів дещо знизилася, оскільки північнокорейські війська зазнали величезних втрат у перших своїх боях. Аналітики вважають, що головною метою росіян залишається Покровськ, а на його захопленні наполягає особисто Володимир Путін.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 25 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

3:00 Над Україною літає близько 10 російських дронів. Можливість запусків ракет також зберігається

1:30 Росіяни підняли в повітря близько 6 бомбардувальників, можливі ракетні пуски

00:00 У Києві чули роботу ППО через атаку російських дронів. Тривогу включили у багатьох областях України

Про новини та події 22 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1033: штурми окупантів не припиняються, а в російських містах чути вибухи

Про те, що відбувалося 23 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1034: росіяни запускають дрони та штурмують на самокатах

З ситуацією в Україні 24 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1035: проблеми біля Великої Новосілки та штурми у Курській області