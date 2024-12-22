Війна — день 1033: штурми окупантів не припиняються, а в російських містах чути вибухи

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести бойові наступи на ряді напрямків. Найбільш запеклі бої відбуваються в Курській області, де росіяни за підтримки північнокорейців намагаються вибити ЗСУ із плацдарму біля Суджі. Водночас на території України найбільш активним став Времівський напрямок, оскільки загарбники намагаються пробитися до адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей і для цього здійснюють штурми малими групами вдень і вночі. Також тривають обміни ударами далекобійною зброєю, нальоти дронів вже стали звичайним явищем як для України, так і для деяких російських міст.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Біля Ростова чути вибухи

Про новини та події 19 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1030: окупанти зазнають величезних втрат і обстрілюють Кривий Ріг

Про те, що відбувалося 20 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1031: Росія вдарила по Києву і загострює ситуацію в Херсоні

З ситуацією в Україні 21 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1032: загострення у Херсоні та тривожні заяви Путіна